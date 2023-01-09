Уникальное оптическое явление могли наблюдать жители Радужного в минувшие выходные. Это зимняя...

Уникальное оптическое явление могли наблюдать жители Радужного в минувшие выходные.Это зимняя радуга, именуемая гало. Для возникновения природного явления необходимы яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность. Солнечный свет преломляется через замерзшие в воздухе кристаллы и создаёт радужное кольцо. В России чаще всего галО можно увидеть в Сибири и на Урале. Для нашего региона такое явление - редкость.