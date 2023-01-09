Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась необычными кадрами в социальных сетях.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась необычными кадрами в социальных сетях.Звезднаяблондинка 51-летняя Лера Кудрявцева отправилась путешествовать. Для своей поездкиона выбрала необычное и, можно сказать, не туристическое направление.Телеведущая и яркая женщина долетела до Омана. Своими приключениями Лераделится в социальных сетях.Интересно, нодаже из арабской страны Лера Кудрявцева сумела удивить своих поклонников в Интернете.Ведущая поделилась откровенными кадрами в купальнике, продемонстрировавшикарную фигуру. Подписчики отметили, что блондинка совсем не выглядит на свойвозраст.Но больше всегопоклонникам понравились кадры из пустыни. Лера отправилась встречать закат исмотреть на звезды в удивительное и необычное место. Она опубликовала видео инесколько фотографий в красивом белом платье традиционного покроя, которое какнельзя лучше подходит для пустыни."Ох, Лерка!Как невеста, смотри, украдут там в гарем", — написал в комментариях бывшийвозлюбленный, а теперь близкий друг Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев.Звезды обменялисьвзаимными лайками и шутками. Интересно, но даже спустя столько лет после расставанияпара остается на одной волне.