Количество происшествий в эти новогодние праздники стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МЧС подвели свои итоги новогодних каникул. По итогам праздников
<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2023-v-eti-novogodnie-prazdniki-sluchilos-bolshe-proisshestvij-chem-v-proshlye.html" target="_blank">В эти новогодние праздники случилось больше происшествий, чем в прошлые</a> - Количество происшествий в эти новогодние праздники стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МЧС подвели свои итоги новогодних каникул. По итогам праздников
[url=https://33live.ru/novosti/09-01-2023-v-eti-novogodnie-prazdniki-sluchilos-bolshe-proisshestvij-chem-v-proshlye.html]В эти новогодние праздники случилось больше происшествий, чем в прошлые[/url] - Количество происшествий в эти новогодние праздники стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МЧС подвели свои итоги новогодних каникул. По итогам праздников