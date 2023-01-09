Количество происшествий в эти новогодние праздники стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МЧС подвели свои итоги новогодних каникул. По итогам праздников

Количество происшествий в эти новогодние праздники стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МЧС подвели свои итоги новогодних каникул. По итогам праздников сотрудники тревожного ведомства зафиксировали 82 происшествия на территории области. Об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель начальнику регионального главка МЧС области. Причем в аналогичный период прошлого года данный показатель был