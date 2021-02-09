Почему льготникам не хватает необходимых лекарств? Жители области столкнулись с такой проблемой в начале года и пожаловались депутатам облпарламента. Обращения поступили в том числе от

Почему льготникам не хватает необходимых лекарств? Жители области столкнулись с такой проблемой в начале года и пожаловались депутатам облпарламента. Обращения поступили в том числе от общественной организации, которая помогает детям-инвалидам. Родители несовершеннолетних забили тревогу и даже опубликовали видео в соцсетях. Марина Шевелева, мама ребёнка-инвалида: Придя в поликлинику и взяв рецепты, что я уже сделала, я