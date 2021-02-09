Во вторник, 9 февраля, в Москве состоялось установочное заседание экспертного совета конкурса Лидеры интернет-коммуникаций. По итогам мероприятия состоялся пресс-брифинг.

Во вторник, 9 февраля, в Москве состоялось установочное заседание экспертного совета конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". По итогам мероприятия состоялся пресс-брифинг.Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко указал на колоссальную потребность государства и компаний в специалистах по интернет-коммуникациям. "Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе", – сказал он.Запрос на интернет-специалистов отметил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что государство уделяет цифровизации большое внимание. "Нам нужны профессионалы своего дела, которые знают и владеют интернет-коммуникациями, умеют работать с данными, – анализировать, структурировать, использовать при этом самые современные технологии", – сказал Чернышенко.Решение провести конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" он назвал нужным и современным. Это дает профессионалам возможность заявить о себе, получить интересные предложения по трудоустройству, пояснил Чернышенко.Конкурс рассчитан не только на руководителей и экспертов, но и молодых профессионалов, включая студентов, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. Он призвал сомневающихся до 26 февраля подать заявку на сайте конкурса.По словам Комиссарова, сейчас по числу заявок лидирует Москва, Санкт-Петербург на втором месте. Также активно подают заявки жители Московской, Свердловской областей и Краснодарского края.Помочь конкурсантам готов комитет Госдумы по информполитике, отметил его руководитель Александр Хинштейн. По его словам, финалисты конкурса могут стать помощниками депутата ГД профильного комитета, получить предложения о трудоустройстве в аппарат комитета и возможность влиять на формирование законодательства в IT-сфере.Гендиректор компании – организатора конкурса АНО "Диалог" Алексей Гореславский отметил потребность в специалистах, которые могут продвигать контент в Сети. Это дизайнеры, райтеры, редакторы, руководители цифровых команд, аналитики, социологи и другие, уточнил он.Участников конкурса будут оценивать по общим компетенциям, успешности в профессиональной деятельности, подчеркнул руководитель экспертного блока Конкурса Павел Безручко. "На дистанционном этапе мы, помимо теста управленческого потенциала, будем использовать тест профессиональный знаний; на очном – испытаем участников в заданиях, моделирующих профессиональную деятельность, и критерием для оценки будет именно успешность работы в группе коллег для решения задачи", – рассказал он.Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов в сфере digital. Конкурс стартовал 22 января, заявки можно подать до 26 февраля. Принять участие могут граждане России от 18 лет.