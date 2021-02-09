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<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2021-v-goryashhem-dome-pod-penzoj-pogibli-dva-cheloveka.html" target="_blank">В горящем доме под Пензой погибли два человека</a> - На Песчаной улице в городе Кузнецк Пензенской области загорелся частный деревянный дом, передает . При разборе завалов после тушения пожара спасатели нашли тела двух человек – пожилых ..