Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы сторонников блогера Алексея Навального к участию во флешмобе. Протестующих просят выйти 14 февраля во дворы и зажечь фонарики на несколько минут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы сторонников блогера Алексея Навального к участию во флешмобе. Протестующих просят выйти 14 февраля во дворы и зажечь фонарики на несколько минут.Представитель Кремля заявил, что правоохранители привлекут к ответственности всех, кто нарушит закон. "В кошки-мышки играть не будем", – отметил Песков.Материал дополняется.