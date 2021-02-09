Отделение пластической хирургии открылось в Клинике медицинских экспертиз.

Отделение пластической хирургии открылось в Клинике медицинских экспертиз.По количеству выполненных пластических операций на 1-м месте в мире— блефаропластика — коррекция верхних и нижних век. Следующая по популярности — пластика молочной железы: увеличение, уменьшение, восстановление и подтяжка.Андрей Дощук, пластический хирург, врач в.к., член общества пластических реконструктивных хирургов РФ: “Очень важный вопрос — это реконструкция молочной железы после удаления при раке молочной железы. Это, конечно, эстетическая проблема, но с другой стороны, это вопрос, который позволяет женщине социализироваться, т. е., привыкнуть к новому состоянию в старой обстановке”.Современная пластическая хирургия предлагает женщинам усовершенствованный вариант имплантатов — полиуретановые. Их успешно применяют и в Клинике медицинских экспертиз.Андрей Дощук, пластический хирург, врач в.к., член общества пластических реконструктивных хирургов РФ: “Это обычный силиконовый имплантат, который покрыт полиуретановой пенкой. Но он решает множество проблем. Он используется при реконструкции молочной железы. Он используется тогда, когда ткани молочной железы очень тонкие и они не выдержат обычного имплантата”.В Клинике медицинских экспертиз практикуют и другие виды пластических операций. Здесь возможна липосакция — например, для зоны галифе, спины и бедер. Обдоминопластика — для коррекции живота и передней брюшной стенки, эспандерная техника — для устранения рубцов. Консультируют и оперируют в Клинике медицинских экспертиз известные российские пластические хирурги — Светлана Тишкова, Станислав Назаров и Андрей Дощук.Андрей Дощук, пластический хирург, врач в.к., член общества пластических реконструктивных хирургов РФ: “В этой клинике всё можно сделать — провести консультацию, пройти полностью всё предоперационное обследование - любые специалисты проконсультируют необходимые, выполнить операцию и выписаться на следующий день”.В Клинике медицинских экспертиз восстановление проходит в комфортном хирургическом стационаре под наблюдением специалистов. Уже через сутки — и это максимум - пациент может вернуться домой.Наталья Головешкина, Семен Карпов“Вести-Владимир»