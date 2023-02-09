11 февраля Владимирская область присоединится к Всероссийской «Лыжне России». Соревнования пройдут...

11 февраля Владимирская область присоединится к Всероссийской «Лыжне России».Соревнования пройдут в разных городах региона. Где и во сколько состоится забег, как пройти регистрацию — сообщает пресс-служба Правительства области в карточках.11 февраля в парке «Дружба» города Владимира пройдет 41-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на дистанциях 1 км, 5 км и 10 км. О местах и способах регистрации рассказывали здесь.Фото: https://avo.ru/ , https://vladimir-city.ru/