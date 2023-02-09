С 8 февраля должность министра цифрового развития Владимирской области займет Александр Белоусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По информации Белого дома,

С 8 февраля должность министра цифрового развития Владимирской области займет Александр Белоусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По информации Белого дома, Александр Михайлович родился в 1987 году в Ленинграде. На руководящих должностях работал во Всероссийской образовательной сети «Дневник.ру», Департаменте «Образование, наука, кадры» Национального центра информатизации, Центре информационных технологий и проектном офисе «Цифровая экономика