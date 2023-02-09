Эксперт поделился советами.

Эксперт поделился советами.Потеря багажа —неприятно событие, которое может произойти в поездке. Безусловно, никто нехочет бегать в аэропорту и выяснять, куда же делись любимые вещи. Однако, нужнобыть готовым к любой ситуации. Специально для издания юрист ЕкатеринаАнтонова поделилась пошаговой инструкцией.Что делать, есливы прилетели, а багаж нет:Прежде всего,обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багажлетит в пункт назначения другим рейсом.Обязательнозаполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона.Если решитьвопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Foundили у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемоданаи данные по бирке.Возьмите номертелефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, высможете быть на связи.В течение 21 дняожидайте багаж. Однако, если вам не повезло, не расстраивайтесь. Оформляйте документыдля компенсации. Обычно это 20 долларов за 1 килограмм. Эту сумму можнообжаловать.Юрист уточняет,что обычно багаж находится очень быстро. Запаситесь терпением, мониторьтеситуацию и ожидайте возвращение своего богатства.