Елена Проничева, родная сестра директора Владимиро-Суздальского музея, возглавила Третьяковскую...

Елена Проничева, родная сестра директора Владимиро-Суздальского музея, возглавила Третьяковскую галерею.Министерство культуры сообщило, что Зельфира Трегулова покидает должность гендиректора Третьяковки в связи с завершением срока контракта.Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева (с 2020 года возглавляла Политехнический музей).Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении 8 лет, с 2015 года. Под её руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.Фото: https://www.tretyakovgallery.ru/about/mission/