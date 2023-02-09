Горьковская железная дорога рассказала о животных-путешественниках. Собаки, кошки, кролики,...

Горьковская железная дорога рассказала о животных-путешественниках.Собаки, кошки, кролики, чилийские белки и аквариумные рыбки в одиночку катаются на поездах. Забавную статистику публикует Горьковская железная дорога.За год с вокзалов и станций магистрали в самостоятельное путешествие отправились не менее четырех тысяч домашних животных. РЖД предоставляет такую услугу. Ею активно пользуются владельцы и заводчики. При себе у здорового питомца должен быть личный перевозочный талон, их выдают в багажных кассах. Животных размещают в опломбированных клетках и переносках, в дороге у них есть доступ к еде, воде и лотку, а присматривают за ними сами проводники.