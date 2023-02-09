Какие разительные перемены!

Какие разительные перемены!"Гордый профиль, твердый шаг, // Со спины – дак чистый шах! // Только сдвинь корону набок, Чтоб не висла на ушах!.." – обращалась Нянька к Царю в "Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова.Киркорову корону сдвигать не требуется – он единственный король на нашей эстраде и конкурентов не видно. Тем более, он сейчас похудел, постройнел и стал по-королевски прекрасен. Гордый профиль, твердый шаг!Правда, со спины его теперь легко перепутать с Ольгой Бузвой. Тот же точеный стан, те же белокурые волосы с химической заливкой... Бузова, кстати, недавно подстриглась, так что не исключено, что Киркоров нарастил пряди волосы бывшей звезды "Дома-2". Но мы этого никогда не узнаем.А вот увидеть кубики пресса Филиппа, о которых он всегда мечтал, сможем скоро. Киркоров признается, что режиссер Николай Лебедев их уже оценил, а вот другие желающие увидят сексуальность и красоту чуть позже – певец сейчас доводит себя до совершенства. У него в апреле концерты в Питере и Москве, вот и наводит лоск.Правда, новый имидж артиста вызвал пересуды. Кто-то считает, что ему очень идут длинные белые волосы и голубые глаза, а кто-то шутит, что 55-летний артист стал похож на Татьяну Буланову или Аллу Пугачеву в молодости.