После согласования документа власти начнут искать деньги на разработку сметной документации.

Во Владимире жителям представили проект планировки территории, на которой построят дорогу от площади Фрунзе до Лунёво. Мэрия опубликовала документ для общественных обсуждений.Проезжая часть соединит площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к Лунёво. В Загородном построят кольцо с выездами в сторону микрорайона и Судогодского шоссе. На схеме также присутствует второй мост через Клязьму. Длина автомагистрали составит 3,5 км.С 14 февраля и в течение двух недель проект будет выставлен в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте. Свои предложения владимирцы также смогут отправлять .После согласования документа власти начнут искать деньги на разработку сметной документации. Лишь после успешного прохождения госэкспертизы чиновники приступят к реализации идеи. Однако сроки пока неизвестны, ведь вопрос с федеральным финансированием, без которого явно не обойтись, ещё