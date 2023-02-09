Поклонники Ивана Янковского в восторге.

Поклонники Ивана Янковского в восторге.Актер ИванЯнковский засветился на премьере нового сериала "Фишер". Компанию емусоставила 31-летняя Диана Пожарская. Напомним, что чуть больше года назад парастала родителями. В звездной семье вновь появился Олег — в честь знаменитогопрадеда. Совсем недавно Янковский показал фотографию новорожденного наследника.Выход на краснуюдорожку не остался без внимания. Некоторым поклонникам, которые рассмотрелифото в социальных сетях, показалось, что жена, любовница и лучшая подругаЯнковского засветила перед камерами нижнее белье — черные трусы. ОголившаясяДиана Пожарская действительно показала много: весь живот и даже кости таща.На самом деле,все дело в вырезе платья. Супруга Ивана Янковского выбрала модное платье свырезом на бедрах. Подобные наряды появляются на модных показах все чаще,поэтому Диана не прошла мимо. Поклонники отметили фигуру девушки — даже послеродов она выглядит очень стройной и подтянутой.Звездный выходочень порадовал журналистов. Чтобы получить как можно больше кадров, фотографировалиЯнковского и Пожарскую долго и много."Давайте ещераз", — даже попросил один из журналистов.