Их мощность составит 150 кВт.

По пути из Москвы в Суздаль появится 16 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Русклимат».«Национальные Зарядные Системы» (входит в состав холдинга) готовы начать поставки оборудования. При его изготовлении применяются современные материалы и инженерные решения. Универсальные устройства подходят для электрических и гибридных машин.Во время встречи представителей «Русклимата» с руководством Владимирской области принято решение об установке 16 станций мощностью 150 кВт на автомагистрали «Москва-Владимир-Суздаль».«Мы также готовы оказать информационную поддержку и рекомендовать программные решения», – подчеркнул исполнительный директор НЗС Александр Бадриев.В регионе, в свою очередь, рассмотрят вопрос организации производства комплектующих для электротранспорта на базе «Муроммашзавода».