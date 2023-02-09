Прокуратура Владимирской области на фоне большого количества проблем с нарушением трудовых прав медработников запустила горячую линию. Граждане могут обратиться в прокуратуру с

Прокуратура Владимирской области на фоне большого количества проблем с нарушением трудовых прав медработников запустила горячую линию. Граждане могут обратиться в прокуратуру с сообщениями о проблемах начисления и выплаты заработной платы, надбавок, нарушениях условий труда и т.д Вопросы можно задать в будние дни с 9-00 до 18-00 по телефону: +7 4922 32-42-66. Напомним, за последнюю неделю