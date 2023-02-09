У мужа Пугачевой ничего святого!

У мужа Пугачевой ничего святого!С прошлой весны звездное семейство живет за границей. Примадонна вместе с Максимом Галкиным* и детьми обосновалась в Израиле. Многие поклонники певицы обвиняют в ее отъезде именно опального муженька, который на чужбине стал поливать грязью годами кормившую его страну. Так юморист навлек волну негатива не только на себя, но и на Аллу Пугачеву*.Наблюдая за тем, как ведет себя Максим Галкин* в последнее время, складывается впечатление, будто у него не осталась ничего святого! И дело не только в фривольных шутках о России, но и в его наплевательском отношении к людям. Это он, к слову, продемонстрировал накануне.В то время как весь мир скорбит о погибших во время землятресения в Турции, а количество жертв продолжает расти, юморист решил выйти на связь с поклонниками. Однако не для того, чтобы выразить свои соболезнования или предложить помощь... Развалившись барином в кресле какого-то заведения муж Аллы Пугачевой решил анонсировать предстоящее выступление в Стамбуле."Скоро мой концерт", – сказал комик, назвав дату, место и время, отметил, как хочет всех увидеть, но не произнес ни одного слова о ситуации в Турции! Конечно, хохот над второсортными шутками важнее жизней людей.Вот так Максим Галкин* поглумился над трагедией. Забавно, что муж Аллы Пугачевой заботливо закрыл комментарии, видимо, опасаясь возможного негатива в свой адрес.* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.