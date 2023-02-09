Дому уже более 100 лет.

Дому уже более 100 лет.Популярный американский актер и комик Зак Вудс, за плечами которого более 30 ролей в кино и сериалах ("Офис", "Кремневая долина", "Авеню 5" и другие), стал счастливым обладателем уникального дома в Лос-Анджелесе. Правда, звезда Голливуда переплатила 270 тысяч долларов, чтобы жить в скромном бунгало, построенном более ста лет назад.Как сообщает портал Dirt, дом 1920 года постройки в престижном районе Эхо-Парк был выставлен на аукцион. Примечательно, что в последний раз недвижимость продавалась всего за 500 тысяч долларов – столько просил собственник десять лет назад.На сей раз торги стартовали 1,03 миллиона долларов (более 74 миллионов рублей), однако звезда американского кино повышала ставки вплоть до 1,3 миллионов долларов (почти 94 миллиона рублей) и вырвала победу. Меж тем, Зак Вудс продал свой старый особняк за 2,3 миллиона долларов, так что в итоге остался в плюсе.Звезда Голливуда теперь сможет жить в доме площадью порядка 93 квадратных метров. В его распоряжении всего две спальни и одна ванная комната. Бунгало "поднято" над землей за счет высокого цоколя. Перед входной дверью расположен балкон, к которому ведет лестница.В скромном жилище выполнен довольно дорогой ремонт. Специалисты использовали для внутренней отделки природные материалы. Кроме того, они установили в доме современную функциональную кухню.Площадь участка в 2,5 раза превышает площадь дома американского актера. Звезда Голливуда сможет наслаждаться зелеными насаждениями, устойчивыми к засухе. На территории дома, к слову, не предусмотрен даже гараж, вместо него оборудовано одно парковочное место.