Гены Валерия Золотухина пробились через поколение.

Гены Валерия Золотухина пробились через поколение.В московском кинотеатрепрошла премьера новой картины "Праведник". Фильм посвящен подвигусоветского офицера, который спас из Белоруссии 200 евреев. Наследие ВеликойОтечественной войны продолжает жить, как и живет наследие знаменитых советскихактеров. В картине снялась наследница Валерия Золотухина.Юная Мария Золотухина— дочь старшего сына Валерия Золотухина Денис. Мужчина связал свою жизнь совсемс другой сферой, а вот внучка последовала по стопам бабушки и дедушки. ИменноНина Шацкая помогала девушке поступать в театральный вуз. В 2013 году из жизниушел Валерий Золотухин, а в 2021 и его супруга.25-летняя Мария доработы в кино успела оказаться в театре. Она состоит в труппе театра "Сатирикон"под руководством Константина Райкина. Кстати, он тоже посетил премьеру "Праведника"— поддержать молодую актрису. Возможно, именно он первым заметил удивительноесходство Марии и Валерия Золотухина.Для премьерыдевушка выбрала скромный наряд в черном цвете. Волосы были убраны назад, а вруках Мария держала черную сумку. Внешне она очень похожа на своего звездногодедушку, теперь предстоит узнать и манеру актерской игры внучки Валерия Золотухина.