Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» подвёл итоги конкурса «Загляни в сказку».

В Гусь-Хрустальном на территории парка «Сказка» появятся персонажи из произведения «Сивка-Бурка». Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» подвёл итоги конкурса «Загляни в сказку».В мероприятии приняли участие 79 детей. Темами работ стали сюжеты русских сказок. Победителем стала 10-летняя Нелли Гущина. На базе её макета в сказочном гусевском парке создадут ещё один арт-объект. Скульптуру выполнит мастер-краснодеревщик Игорь Володин и его коллеги.Напомним, что заброшенный парк в Гусь-Хрустальном начали облагораживать в 2019 году. За три года в нём Баба-Яга, Бабка с разбитым корытом, Дед с неводом, Золотая Рыбка, Леший, Соловей-разбойник, Лесовички-боровички и 12 богатырей.