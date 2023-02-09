Прокуратура возбудила три административных дела.

В Тюрмеровском психоневрологическом интернате выявлены массовые нарушения. Прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС провели проверку соблюдения санитарного и противопожарного законодательства.Выяснилось, что в медпункте отсутствует приёмно-карантинное отделение с изолятором. В столовой вместо трёх раковин для мытья посуды имеется только две, а в пищеблоке и вовсе одна.Не над всеми эвакуационными выходами включаются световые оповещатели, огнетушители висят слишком высоко, тамбур эвакуационного выхода захламлён мебелью и одеждой, а двери наглухо заперты. Кроме того, в учреждении не обозначено направление движения к пожарному гидранту.Прокурор внёс директору представление. Ведомство возбудило три административных дела. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.