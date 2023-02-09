В мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит расшифровывать голосовые сообщения.

В мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит расшифровывать голосовые сообщения в текстовые, сообщает портал WABetaInfo.Новую функцию разработчики тестируют в бета-версии мессенджера 23.3.0.73 для устройств под управлением Android. В случае, если приложение не сможет распознать и перевести текст, мессенджер предупредит об этом пользователя отдельным уведомлением.По словам специалистов, расшифровка голосовых остается внутри чата, лишь на устройстве, где использовалась функция. Это значит, что только участники беседы могут получить доступ к информации в голосовом сообщении.Пока что функция находится на стадии бета-тестирования, дата релиза финальной версии приложения с новыми возможностями еще не названа.Ранее в WhatsApp обновился интерфейс статусов: теперь пользователь может выбирать, кому будут видны его статусы. Например, определенному кругу лиц или всем пользователям мессенджера.Кроме того, в статусах WhatsApp появилась возможность публиковать голосовые сообщения длиной до 30 секунд. По словам разработчиков, новая функция позволит пользователям более ярко выражать свои чувства и эмоции.Также теперь можно отправлять реакции на просматриваемые статусы: на выбор пользователю предоставлены до восьми эмодзи, в том числе влюбленный, удивленный, плачущий и другие.