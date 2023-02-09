Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги владимирской станции...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.
- Недоремонт
Крышу отремонтировали - но лучше не стало. Жертвы недобросовестного капитального ремонта просят прокуратуру разобраться в их проблемах.
- Красотка Джесс
И любая ли собака может стать фотомоделью? Ирина Володина о том, как ее хаски попала на обложку итальянского журнала.