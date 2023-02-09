Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Нестимулирующие планы Почему долги владимирской станции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Нестимулирующие планыПочему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.- НедоремонтКрышу отремонтировали - но лучше не стало. Жертвы недобросовестного капитального ремонта просят прокуратуру разобраться в их проблемах.- Красотка ДжессИ любая ли собака может стать фотомоделью? Ирина Володина о том, как ее хаски попала на обложку итальянского журнала.