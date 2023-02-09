Из-за большого количества жалоб, скандалов и публикаций в СМИ, с 10 февраля медработники могут оставить свои обращения по телефону.

Прокуратура Владимирской области запускает горячую линию по теме нарушения прав медиков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Из-за большого количества жалоб, скандалов и публикаций в СМИ, с 10 февраля медработники могут оставить свои обращения по телефону. Звонить можно с 9 до 18 часов. Номер: (84922) 32-42-66.Напомним, что на минувшей неделе сначала санитарки Суздальской ЦРБ сообщили о , а потом сотрудники станции скорой помощи во Владимире