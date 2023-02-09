Мэрия города Владимира вынесла на общественное обсуждение проект новой дороги, которую планируют провести от площади Фрунзе до микрорайона Лунево. Документ опубликован на сайте

Мэрия города Владимира вынесла на общественное обсуждение проект новой дороги, которую планируют провести от площади Фрунзе до микрорайона Лунево. Документ опубликован на сайте горадминистрации. По плану, дорога соединит площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и микрорайон в составе города. В Загородном парке появится кольцо с выездами в обе стороны. В схему также включен еще один мост через