С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179605 владимирцев.

Во Владимирской области 9 февраля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё по 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Александровском, по 2 - в Киржачском и Вязниковском, по 1 - в Собинском, Камешковском, Меленковском, Селивановском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179605 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49824 заболевших во Владимире, 21230 - в Ковровском районе и 19399 - в Муроме.