Во Владимирской области еще 48 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 9 февраля 2023...
Во Владимирской области еще 48 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 9 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
12 случаев во Владимире,
7 - в Муромском районе,
7 - в Ковровском,
1 - в Кольчугинском,
3 - в Александровском,
1 – в Юрьев-Польском,
8 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Собинском,
1 - в г. Радужный,
2 - в Киржачском,
1 - в Камешковском,
1 - в Меленковском,
2 - в Вязниковском,
1 - в Селивановском районе.