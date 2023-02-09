Во Владимирской области еще 48 человек заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 9 февраля 2023...

Во Владимирской области еще 48 человек заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 9 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:12 случаев во Владимире,7 - в Муромском районе,7 - в Ковровском,1 - в Кольчугинском,3 - в Александровском,1 – в Юрьев-Польском,8 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Собинском,1 - в г. Радужный,2 - в Киржачском,1 - в Камешковском,1 - в Меленковском,2 - в Вязниковском,1 - в Селивановском районе.