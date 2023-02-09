Во Владимирской области мужчина до смерти забил знакомую из-за вызова полиции. В суд направлено...

Во Владимирской области мужчина до смерти забил знакомую из-за вызова полиции.В суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Вязников в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.20 сентября 2022 года ранее судимый житель Вязников выпивал на улице со своими приятелями. Ситуация была несколько напряженной из-за случившегося ранее инцидента. Одна женщина из компании заперла свою знакомую в квартире. Та подняла шум, приехала полиция и вызволила ее из заточения.Но мужчина оказался недоволен приездом полиции, а также тем, что "запертая" забрала найденные в квартире деньги. Он высказал виновнице происшествия претензии, а потом начал избивать лежащую на земле женщину (она находилась в состоянии опьянения) ногами.От разрыва печени, переломов ребер и других повреждений жертва скончалась на месте. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для разбирательства, рассказала пресс-служба областной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/