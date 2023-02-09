Во Владимирской области пьяный водитель, по вине которого погибла пассажирка, сядет на 6 с...

Во Владимирской области пьяный водитель, по вине которого погибла пассажирка, сядет на 6 с половиной лет.В Петушках суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП со смертельным исходом.17 сентября 2022 года ночью обвиняемый, лишенный прав на вождение, ехал с пассажиркой на автомобиле «Daewoo Nexia» по трассе М-7 в сторону Москвы.И водитель, и его пассажирка, игнорируя правила дорожного движения, ремнями безопасности пристёгнуты не были.Обвиняемый, легкомысленно рассчитывая на имеющийся опыт вождения транспортным средством, и, проявив преступную неосторожность, при выполнении маневра перестроения с правой полосы на левую полосу движения в деревне Ст. Петушки, столкнулся с грузовым автомобилем марки «Man» в составе прицепа, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.От удара «Daewoo» отбросило на правую полосу попутного направления, где произошло его столкновение с автомобилем марки «ГАЗ - 278830», в результате чего «ГАЗ» врезался в остановку общественного транспорта.В результате ДТП пассажирка «Daewoo» получила серьёзные травмы в виде перелома шейного позвонка и скончалась на месте.После совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый отказался пройти медосвидетельствование, в связи с чем признан лицом, находящимся в состоянии опьянения.Кроме того, в момент дорожно-транспортного происшествия водитель не имел права управления транспортными средствами, а также состоял на учете в связи с условным осуждением по предыдущему приговору.Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.Фото: https://www.pxfuel.com/en