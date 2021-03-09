С 9 марта в ВТБ начал работу новый департамент партнерств, целью которого станет интеграция цифровых продуктов и услуг банка с крупнейшими компаниями России. Новое направление возглавил ..

С 9 марта в ВТБ начал работу новый департамент партнерств, целью которого станет интеграция цифровых продуктов и услуг банка с крупнейшими компаниями России. Новое направление возглавил Андрей Петров, который до этого являлся основателем и СЕО «Модульбанка».Новое стратегическое направление позволит ВТБ дополнительно привлечь несколько миллионов активных клиентов за счет интеграции своих сервисов в продукты партнеров – лидеров розничных индустрий. Клиенты партнеров смогут получить современные и удобные финансовые сервисы прямо из приложений крупнейших компаний, повысить удобство приобретения и использования товаров и услуг. Для самих партнеров это хорошая возможность быстро и без значительных инвестиций предложить своим клиентам цифровые финансовые продукты под собственным брендом.В качестве целевых направлений ВТБ определил 6 ключевых индустрий российского бизнеса: технологические компании, сервисы объявлений, электронная коммерция и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная отрасль. Первое суперприложение было запущено в конце 2020 года с «Магнитом», на 2021 год планируется запуск трех новых партнерств.«Для ВТБ развитие партнерских проектов с крупнейшими российскими компаниями станет одной из ключевых задач розничного бизнеса на ближайшие несколько лет. Мы строим свое сотрудничество с ними по принципу открытой площадки, не ограничивая клиентов возможностями только одного банка или корпорации. Клиент должен пользоваться наиболее подходящими для себя услугами, и выиграет в конечном итоге тот игрок, который предложит наиболее выгодные для него условия. Это правило мы применяем в рамках нашего первого партнерства с «Магнитом», в этом году к нам присоединятся еще несколько лидеров своих индустрий. Андрей Петров, обладающий значительным опытом запуска онлайн-сервисов для российского бизнеса, должен помочь нам в создании полноценного цифрового банка, который мы взаимно интегрируем в работу наших действующих и будущих партнеров», – комментирует назначение заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Справка:Андрей Петров в 2002 году окончил Самарский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В банковской сфере – с 2000 года. Занимался кредитованием корпоративных клиентов, проектным и инвестиционным финансированием. Работал в ОАО «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России». Вместе с партнерами был основателем и СЕО «Модульбанка» (до 2019 года), является основателем и инвестором ряда других финтех проектов.