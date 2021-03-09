Королева авантюрного детектива. Так называли писательницу Татьяну Полякову. 8 марта она ушла из жизни на 62-м году. Как стало известно, писательница боролась с онкологией. Уход Татьяны

Королева авантюрного детектива. Так называли писательницу Татьяну Полякову. 8 марта она ушла из жизни на 62-м году. Как стало известно, писательница боролась с онкологией. Уход Татьяны Поляковой стал трагедией не только для родных и близких, но и для поклонников её таланта. Писать Татьяна Полякова начала в 1997 году. С тех пор стала автором более 90