На Украине началось весеннее обострение антироссийской истерии. Но на сей раз она вышла далеко за пределы политики.

На Украине началось "весеннее обострение" антироссийской истерии. Но на сей раз она вышла далеко за пределы политики.В социальной сети "ТикТок" появилось весьма провокационное видео. Оно было записано на борту самолёта украинской авиакомпании Windrose во время полёта над российскими территориями.Когда авиалайнер находился в небе над Крымом, пилот неожиданно включил громкую связь и буквально начал издеваться над российскими пассажирами. Летчик обратился к россиянам на украинском языке и заявил, что маршрут воздушного судна пролегает над землёй, которая принадлежит Украине. А если они считают иначе – у них есть прекрасная возможность "воссоединиться с родной гаванью", выпрыгнув из самолёта. При этом мужчина язвительно напомнил, что аварийные выходы отмечены зелёными указателями. Всем остальным он пожелал хорошего полёта, передаёт телеканал "".После курьёзного инцидента в СМИ и соцсетях начался настоящий скандал. Украинские масс-медиа расценили слова пилота как безобидную шутку, однако представители самой авиакомпании выходку лётчика не оценили и попытались в спешке скрыть следы произошедшего. Видео было удалено из ТикТока, однако многие пользователи успели сохранить его и опубликовать на других интернет-ресурсах, благодаря чему оно стало достоянием общественности.Напомним, что Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией после того, как крымчане поддержали это решение на референдуме в 2014 году. Однако в Киеве по сей день считают полуостров украинской территорией.