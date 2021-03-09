Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в пенсионной системе. Для каких граждан досрочный выход на пенсию будет упрощен, Вы можете узнать из материала на сайте Дни.ру.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в пенсионной системе. Для каких граждан досрочный выход на пенсию будет упрощен, Вы можете узнать из материала на сайте "Дни.ру".В кабинете министров рассказали, что трудовой стаж для некоторых профессий теперь будет рассчитываться по-новому. Согласно документу, туда будут включать периоды обучения и дополнительного образования, в том числе и курсы повышения квалификации.Новые правила выхода на досрочную пенсию будут распространяться прежде всего на медработников и педагогов. Раньше в их трудовой стаж засчитывались только время нахождения на рабочем месте, оплачиваемые отпуска и периоды временной нетрудоспособности.В правительстве отметили, что инициатива будет актуальна для тех профессий, где требуется постоянное повышение квалификации. На время учебы работодатель обязан сохранить место и зарплату за подчиненным, а также направить за них взносы на пенсионное страхование.Всего в документе указаны более тридцати категорий россиян, которые имеют право на . В перечне можно встретить водителей автобусов, сотрудников, занятых в тяжелых работах текстильной промышленности, мастеров на заготовках леса.Ранее "Дни.ру" перечислили льготы, на которые могут рассчитывать пенсионеры. Среди них – отсрочка по возврату долгов в период пандемии, досрочная пенсия для женщин, воспитывающих более четырех детей и компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Подробности – в .