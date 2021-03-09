Президент США Джо Байден оконфузился на публике. Неловкий момент с участием главы Белого дома попал на видео.

Президент США Джо Байден оконфузился на публике. Неловкий момент с участием главы Белого дома попал на видео.Американский лидер накануне произнес вдохновенную речь, посвященную женщинам-военным. В ходе выступления Джо Байден забыл название военного ведомства и имя министра обороны."Я хочу поблагодарить министра... Э-э-э... бывшего генерала (Ллойд Остин – Прим.ред.). Сейчас он мой... мой.. парень, который управляет этим отрядом (Пентагон – Прим.ред.)", – сказал политик.Пользователи Сети назвали выступление Байдена провальным. Некоторые признались, что всерьез обеспокоены состоянием президента, и порекомендовали ему обратиться к врачу.