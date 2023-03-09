10 марта 2023 года проходит народный праздник Тарас Бессонный и церковный день памяти святителя...

10 марта 2023 года проходит народный праздник Тарас Бессонный и церковный день памяти святителя Тарасия. Его глубоко уважали за доброту, понимание и мудрость. Святой передавал свои знания верующим, а также проповедовал. В народе же этот день не был праздником. Скорее, предки боялись нарушить запрет и забыть о какой-либо традиции, так как они верили, что в этом случае в жизни будут происходить несчастья.Например, самым главным поверьем было не заснуть до захода солнца, поэтому праздник прозвали Тарасом Бессонным. На Руси считали, что это можно привлечь серьезные и даже неизлечимые заболевания.Что можно делать в день Тараса Бессонного?1. Во-первых, считалось, что делиться деньгами в этот день – к семейному благополучию. Чем больше отдадите – тем больше получите вскоре.2. Наши предки уделяли особое внимание собственному здоровью. Поговаривали, если на «Тараса Бессонного» начать лечить серьезный недуг – вскоре забудешь про него.3. Святому Тарасию молятся от болезней, несправедливости, нищеты и бедности, для защиты сирот.4. Рекомендуется провести генеральную уборку в доме, поэтому загляните во все пыльные уголки квартиры и избавьтесь от негативной энергии.Что нельзя делать в день Тараса Бессонного?1. Нельзя спать до захода солнца. Считается, что лихорадка может специально навлекать на человека сон.2. Запрещено заниматься рукоделием. Так что отложите спицы, иголки, крючки и друге острые предметы, если не хотите лишиться здоровья.3. Нельзя из дома выбрасывать старые вещи, одалживать кому-либо свои вещи — удачу и семейное благополучие выбросить или отдать.4. Нельзя пускать незнакомых людей в дом — под их видом или вместе с ними в жилище может проникнуть злой дух.Народные приметы на 10 марта 2023 годаВороны раскаркались — лето окажется дождливым.Грачи приступили к строительству гнезда — к ранней весне.Дятел стучит — весна окажется поздней, холода долго не отступят.Снег падает — неделя перед Пасхой будет холодной и с дождями.Встретить белого зайца — холода затянутся.Полинявший заяц — скоро наступит весенняя погода.В ненастную погоду звери часто чихают — погода переменится к лучшему.Если прилетели первые грачи — снег сойдёт через месяц.Фото pxfuel