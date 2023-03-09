Пьяный житель Владимирской области 8 марта ночью выгнал мать на улицу.
Сигнал от полиции в...
Пьяный житель Владимирской области 8 марта ночью выгнал мать на улицу.
Сигнал от полиции в ковровский поисково-спасательный отряд поступил в.00.20 минут, необходимо было обеспечить доступ в квартиру правоохранителей, сообщил ТГ "Заметки спасателя".
"К сожалению, такие вызовы далеко не редкость, - прокомментировал это сотруденик МЧС. - И, как правило, все эти "герои" остаются героями, ровно до того момента, пока дверь закрыта".
На этот раз виновник скандала сам открыл дверь, когда спасатели приступили к выламыванию замка.
Фото ТГ "Заметки спасателя".