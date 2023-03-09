Пьяный житель Владимирской области 8 марта ночью выгнал мать на улицу. Сигнал от полиции в...

Пьяный житель Владимирской области 8 марта ночью выгнал мать на улицу.Сигнал от полиции в ковровский поисково-спасательный отряд поступил в.00.20 минут, необходимо было обеспечить доступ в квартиру правоохранителей, сообщил ТГ "Заметки спасателя"."К сожалению, такие вызовы далеко не редкость, - прокомментировал это сотруденик МЧС. - И, как правило, все эти "герои" остаются героями, ровно до того момента, пока дверь закрыта".На этот раз виновник скандала сам открыл дверь, когда спасатели приступили к выламыванию замка.Фото ТГ "Заметки спасателя".