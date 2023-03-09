Смотрите Вести в 14.30: как проходит реабилитация рысей во Владимирской области. Не место...

Смотрите "Вести" в 14.30: как проходит реабилитация рысей во Владимирской области.Не место жительства.Мой адрес - не дом и не улица. Когда жители села Новоалександрово наконец получат настоящий, а не фиктивный адрес?5+Счастья много не бывает. Как проходят будни многодетной семьи Минеевых из Радужного?В семействе кошачьих.Рысь по имени Кошка и её супруг Миасс. Как проходит реабилитация этих грациозных животных в Киржачском районе?