Чистоту и порядок в столице поддерживают тысячи единиц коммунальной техники.

Чистоту и порядок в столице поддерживают тысячи единиц коммунальной техники.Город проведет конкурс на сервисное обслуживание коммунальной техники. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр уточнил, что контракт будет офсетным. Победитель в течение трех лет создаст в столице четыре сервисных центра, где будут обслуживать коммунальную технику и увеличивать срок ее эксплуатации.В свою очередь город гарантирует закупки услуг по сервисному обслуживанию в течение 10 лет, рассказал Собянин.Мэр напомнил, что столица заключила уже шесть офсетных контрактов общим объемом 84,4 миллиарда рублей. Речь идет о производстве медицинских изделий, лекарств и детского питания."В планах — еще не меньше 10 таких контрактов на производство лекарственных препаратов и медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции", – сообщил градоначальник.Москва первой в России офсетные контракты в жизненно важных отраслях. Построивший производство инвестор получает гарантии сбыта продукции на 5-10 лет и быстро окупает вложения.Первый офсетный контракт столица заключила в 2017 году с ЗАО "Биокад". Соглашение предусматривает производство 22 современных препаратов для лечения онкологических и иммунных заболеваний.