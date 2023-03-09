В полицию обратилась местная жительница.

В полицию обратилась местная жительница.В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире жилого дома. Об этом сообщает . При попытке спасателей войти, он произвел выстрел в воздух с балкона.Мужчина никому не открывает дверь и угрожает покончить с собой. "Пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и все оперативные службы", – цитирует полицейских телеканал .В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее супруг находится в неадекватном состоянии. Жильцов дома эвакуировали, сообщает .К счастью, ребенка удалось освободить из заложников. С мужчиной работают силовики, об этом сообщают .