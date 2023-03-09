Во Владимирской области будут судить двух друзей за насилие в отношении полицейских. Прокурором...

Во Владимирской области будут судить двух друзей за насилие в отношении полицейских.Прокурором Гороховецкого района они обвиняются применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Установлено, что вечером 11.01.2023 сотрудниками ППС был остановлен один из обвиняемых в состоянии опьянения. Ему предложили проследовать в ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» для прохождения медицинского освидетельствования. Уже напротив помещения приемного покоя, обвиняемый вдруг отказался от освидетельствования и попытался скрыться. Нанеся полицейскому удар кулаком в нижнюю часть лица.Второй обвиняемый прибыл в приемное отделение ГБУЗ ВО "Гороховецкой ЦРБ", чтобы забрать оттуда нетрезвого знакомого. Ему пояснили, что его приятель теперь будет доставлен в дежурную часть. Тогда заступник стал мешать помещению приятеля в полицейский автомобиль, высказал одному из сторудников угрозу применения насилия, с силой толкнул его в грудную клетку и за ворот верхней одежды.Вину в совершении преступлений обвиняемые признали, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Уголовные дела направлены в Гороховецкий райсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en