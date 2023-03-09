Во Владимирской области погода будет меняться с аномальной скоростью. По ночам будет морозно — до...

Во Владимирской области погода будет меняться с аномальной скоростью.По ночам будет морозно — до минус 16 градусов, а днем температура будет резко повышаться, предупреждают синоптики. Но, в воскресенье 12 марта ожидается до +5 тепла.В итоге, вопреки обещанным некоторыми СМИ 25-градусных морозов на будущей неделе в регионе установятся плюсовые температуры. Обычно это происходит дней на семь-восемь позже.Завтра пасмурную погоду к вечеру сменит чистое небо. Утренний снег днем будет идти слабее, а потом и вовсе перестанет.Температура воздуха до - 4 градусов в середине дня.Ветер до 4 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти от 736 до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела - тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.Фото https://www.pxfuel.com/en