Волочковой хорошо живется.

Волочковой хорошо живется.Балерина всея Руси постоянно дает соотечественникам понять, что у нее – большое и доброе сердце. Иначе как объяснить ее стремление выступать бесплатно перед публикой? Анастасия Волочкова то и дело дает новые спектакли, на которые попасть может любой человек с наличием пригласительного, который не стоит ни копейки.К выступлениям артистки народ относится по-разному. На днях, к слову, прогремел очередной концерт блондинки, в котором она даже предоставила роль Никите Джигурде. Вот только россияне таким поворотом в сюжете оказались не довольны, отметив, что музыканта вообще нужно держать подальше от подрастающего поколения, представителей которого в зале было очень много.На спектакли Анастасии Волочковой обратил внимание звездный сплетник Антон Суворкин. Ему, как оказалось, написал анонимный источник, который решил разоблачить обман балерины всея Руси. "Пташка" заявила, что люди якобы стали писать жалобы на "проведение концертов и распил бюджета". По словам блогера, звезда, заявляя, что спектакли благотворительные, на самом деле кладет в карман приличные суммы."Получает за такой концерт порядка 600 тысяч рублей, а всем свистит о благотворительности..." – раскрыл баснословные доходы балерины Антон Суворкин.И, если верить его словам, артистка надула россиян на кругленькую сумму! Но не стоит забывать, что это всего лишь сплетни, а истинную правду знает лишь сама звезда. Так что, стоит ждать комментариев на этот счет от Анастасии Волочковой.