Знаменитый американский актер Брюс Уиллис решил помочь своей дочери Таллуле Белль сменить имидж. Он побрил ее налысо, сообщает . Таким образом девушка стала похожа на главную героиню ..

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис решил помочь своей дочери Таллуле Белль сменить имидж. Он побрил ее налысо, сообщает "".Таким образом девушка стала похожа на главную героиню фильма "Солдат Джейн". К слову. роль этого персонажа когда-то исполнила ее мать – актриса Деми Мур. Таллула отметила, что на время карантина ее отец на время воссоединился с Мур: в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала фото, на котором вся семья запечатлена в сборе в полосатых бело-зеленых пижамах.