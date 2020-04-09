Каждый день в России обнаруживают свыше 700 новых зараженных коронавирусом COVID-19. Рассказывая о своем опыте борьбы с инфекцией, врачи и пациенты не могут сдержать эмоций.

Каждый день в России обнаруживают свыше 700 новых зараженных коронавирусом COVID-19. Рассказывая о своем опыте борьбы с инфекцией, врачи и пациенты не могут сдержать эмоций.Одной из таких историй поделилась кардиолог-реаниматолог Ирина Ильенко, которая работает в Филатовской больнице в Москве. Недавно ее перепрофилировали для борьбы с эпидемией коронавируса.По словам Ильенко, каждый день врачам приходится работать по 12 часов. При этом необходимо надеть многоуровневую защиту, которая включает комбинезон, очки, респиратор и перчатки. Каждую смену выдается новый комплект "экипировки". Самой примечательной деталью обмундирования являются подгузники – порой медики не успевают даже кушать и ходить в туалет.В интервью "" Ирина призналась, что уже половине пациентов в ее отделении подключили аппараты искусственной вентиляции легких. Всем тяжелобольным не менее 40 лет. По словам врача, людей в таком состоянии могут привозить в количестве около ста человек за сутки. При этом некоторые поступают уже подключенными к ИВЛ.Реаниматолог отметила, что некоторые случаи шокируют даже самых опытных врачей. Так, недавно в Филатовскую больницу поступила больная коронавирусом COVID-19 женщина в возрасте 50-60 лет. Она жаловалась лишь на небольшие затруднения в дыхании."Везем ее на КТ, смотрим результаты томографии – а там легких нет! В труху! И теперь я понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим!", – поделилась впечатлениями Ирина.8 Апр 2020 в 8:09 PDT