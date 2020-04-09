В Воткинске пенсионерка оказалась заблокирована в собственной квартире. Женщина приняла решение освободиться, спустившись со второго этажа самостоятельно. Для этого россиянка ..

В Воткинске пенсионерка оказалась заблокирована в собственной квартире. Женщина приняла решение освободиться, спустившись со второго этажа самостоятельно.Для этого россиянка смастерила веревку из простыней. Опасный трюк с треском провалился, и россиянка упала на землю, повредив ногу. Пострадавшую госпитализировали, пишет .