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<a href="https://33live.ru/novosti/09-04-2021-armiya-ukrainy-obstrelyala-prigorod-donecka-iz-minometa.html" target="_blank">Армия Украины обстреляла пригород Донецка из миномета</a> - Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Данные о произошедшем уточняются. Отмечается, что в последние дни к линии разграничения были стянуты дополнительные ..