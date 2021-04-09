Более половины россиян уверены, что взрослые дети должны оказывать финансовую помощь своим родителям. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы ..

Более половины россиян уверены, что взрослые дети должны оказывать финансовую помощь своим родителям. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.22% участников исследования заявили, что постоянно помогают родителям материально. Однако 35% респондентов считают, что помогать им следует лишь тогда, когда они находятся в затруднительном положении. При этом почти каждый пятый (18%), напротив, сам получает финансовую поддержку родных, сообщает телеканал "".