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В России могут ввести единые меры поддержки многодетных семей
Вода в Суздале снесла мосты и продолжает подниматься
Тотальный диктант во Владимирской области пройдет по-новому
В Александровском районе в поселке Балакирево открылся новый спортивный комплекс "Рубин"
В Александрове автомобиль после ДТП встал вертикально на фары
ВСМЗ передали уникальные документы из архива Отто Бадера
Юные изобретатели из владимирского «Кванториума» представили свои проекты
Владимирские "Русичи" стали лучшими на хоккейном турнире